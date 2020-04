La Serie A a rischio crack: 10 club preparano un documento. “Costretti a vendere i big” (Di lunedì 27 aprile 2020) Nella giornata di ieri, il Governo ha lanciato la fase 2, al momento la ripresa degli allenamenti è fissata per il 18 maggio. Ma sul ritorno in campo per il campionato non ci sono certezze, anzi la situazione è molto delicata in attesa di una decisione che dovrà comunque essere presa a stretto giro di posta. Il Coronavirus ha già portato pesantissime conseguenze dal punto di vista economico e la condizione potrebbe peggiore nelle prossime settimane e mesi. Secondo quanto riporta Repubblica 10 club di Serie A stanno preparando un documento per spiegare e dimostrare che la serrata del campionato può portare a numerosi fallimenti. Un club di primo piano, non citato, avrebbe spiegato che “se non giocheremo ancora, dovremo vendere i nostri migliori giocatori”. Fondamentale sarà la questione dei diritti tv, in caso di mancata ... Leggi su calcioweb.eu Gianni Rezza sulla ripresa della Serie A : “decisione difficile - non esiste rischio zero”

Calcio verso l'Apocalisse - sette società di serie A contro la riapertura : salute - soldi e diritti tv "rischio incalcolabile"

Serie C - a tutto Ghirelli : rischio default - riforma campionati - promozioni e stagione nell’anno solare (Di lunedì 27 aprile 2020) Nella giornata di ieri, il Governo ha lanciato la fase 2, al momento la ripresa degli allenamenti è fissata per il 18 maggio. Ma sul ritorno in campo per il campionato non ci sono certezze, anzi la situazione è molto delicata in attesa di una decisione che dovrà comunque essere presa a stretto giro di posta. Il Coronavirus ha già portato pesantissime conseguenze dal punto di vista economico e la condizione potrebbe peggiore nelle prossime settimane e mesi. Secondo quanto riporta Repubblica 10diA stanno preparando unper spiegare e dimostrare che la serrata del campionato può portare a numerosi fallimenti. Undi primo piano, non citato, avrebbe spiegato che “se non giocheremo ancora, dovremoi nostri migliori giocatori”. Fondamentale sarà la questione dei diritti tv, in caso di mancata ...

BlunoteWeb : #SerieD: #CosimoSibilia, ‘Il #rischio che non si riparta è concreto’ - CalcioWeb : La #SerieA a rischio crack: 10 club preparano un documento. 'Costretti a vendere i big' - - milansette : La Serie A teme il crack: 10 club preparano un documento per evidenziare il rischio - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: La Serie A teme il crack: 10 club preparano un documento per evidenziare il rischio - TuttoMercatoWeb : La Serie A teme il crack: 10 club preparano un documento per evidenziare il rischio -