La procura di Torino istituisce un pool anti-Covid (Di lunedì 27 aprile 2020) La procura di Torino ha istituito un pool anti-Covid che si occuperà dei reati connessi alla gestione dell'emergenza Coronavirus. La squadrà sarà composta dai pm Vincenzo Pacileo ed Enrica Gabetta. che coordineranno altri quattro magistrati, due del gruppo 'Salute' e due specializzati in Pubblica amministrazione. A oggi la procura ha aperto solo fascicoli K, senza indagati e ipotesi di reato. Interpellato sull'istituzione del pool, l'assessore alla sanità del Piemonte Luigi Icardi ha osservato: ​"sono tranquillo, ci ho sempre messo la faccia e ho sempre fatto tutto quello che potevo e sapevo fare. Se dovessi andare in carcere, lo faró a testa alta". Leggi su agi Corona virus - ultime notizie : la procura di Torino indaga sul contagio delle Molinette - primo positivo in Vaticano

