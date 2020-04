La Chiesa attacca Conte: violata la libertà di culto (Di lunedì 27 aprile 2020) l disaccordo dei Vescovi contro il DPCM, la posizione della CEI. Sono Contenute in un comunicato stampa che di seguito riportiamo. “Sono allo studio del Governo nuove misure per consentire il più ampio esercizio della libertà di culto”. Le parole del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nell’intervista rilasciata lo scorso giovedì 23 aprile ad Avvenire arrivavano dopo un’interlocuzione continua e disponibile tra la Segreteria Generale della CEI, il Ministero e la stessa Presidenza del Consiglio. Un’interlocuzione nella quale la Chiesa ha accettato, con sofferenza e senso di responsabilità, le limitazioni governative assunte per far fronte all’emergenza sanitaria. Un’interlocuzione nel corso della quale più volte si è sottolineato in maniera esplicita che – nel momento in cui vengano ... Leggi su laprimapagina "I gatti prendono il coronavirus?" : Burioni risponde e Rita Dalla Chiesa attacca

