I Goonies | oggi alle 18 la reunion virtuale del cast condotta da Josh Gad

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 aprile 2020) Unadelde Iospitata dal canale YouTube diGad, che condurrà l'evento eccezionale18:00. Mai dire mai.18:00 (ora italiana) ilde Idarà vita a unadaGad che vedrà partecipare le star Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Mouth), Jeff Cohen (Chunk), Ke Huy Quan (Data), Martha Plimpton (Stef), Kerri Green (Andy) eBrolin (Brand) per celebrare in anticipo il 35° compleanno del film cult. Il tutto avverrà sul canale YouTube diGad. Ilde Iè ancora "una grande famiglia", come ha spiegato Corey Feldman qualche mese fa alla FAN EXPO Canada in cui è apparso insieme a Sean Astin ...