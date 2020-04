Garanzini | “Spadafora ha gelato il calcio che credeva di essere più uguale degli altri”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 aprile 2020) Gigicommenta così su La Stampa quel che è accaduto ieri sera. E cioè dapprima le parole di Conte per il via libera agli allenamenti dal 18 maggio (comunque non dal 4) e poi la correzione del ministro Spadafora che da Fazio ha detto che il protocollo Figc va rivisto. Ecco cosa scrive: Dai e dai illo spiraglio pensava di averlo trovato. Ripartire il prossimo lunedì sotto le mentite spoglie di sport individuale per poi, dopo due altre settimane, il 18 maggio, tornare acollettivo. Definisce l’intervento di Spadafora una doccia gelata per il mondo del pallone, a cominciare da Federe Lega, che giàdi aver riaffermato il suo buon diritto aconsiderato un po’ piùaltri. Sottolinea come i veri problemi sorgerebbero con la fase 3 (allenamenti) e fase 4 (in campo): Quando ...