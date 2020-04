Fase 2 le visite ai congiunti: solo parenti o anche amici? (Di lunedì 27 aprile 2020) L’Italia si prepara alla Fase 2 e poche ore fa in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo decreto che entrerà in vigore dal 4 maggio quando nel nostro paese inizierà una nuova Fase. Abbiamo quindi una settimana per porci le giuste domande e per ricevere anche delle risposte che ci permettano di capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà dopo il 4 maggio. In Gazzetta Ufficiale, nell’articolo 1, si legge di queste visite ai congiunti che dal 4 maggio 2020 sarebbero concesse. Ma chi sono i congiunti? Si tratta solo dei parenti stretti come i genitori, i nonni, gli zii oppure in questo insieme ristretto, ci sono anche gli amici? Per chi vive in città lontano dalla sua famiglia ad esempio, i congiunti potrebbero essere amici di famiglia, colleghi di lavoro. O magari per uno studente fuori sede che ha deciso di restare nella ... Leggi su ultimenotizieflash Fase 2 - Autocertificazione : nuovo modulo per visite congiunti e domicilio

Fase due dal 4 maggio - si riapre (ma non troppo) : visite ai familiari ma con la mascherina e spostamenti tra regioni ancora vietati

