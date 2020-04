Fase 2 il Governo chiarisce: i congiunti sono anche fidanzati e compagni (Di lunedì 27 aprile 2020) Ancora molte cose andranno chiarite per quanto riguarda i permessi della Fase 2. Tra i “congiunti” potrebbero esserci anche i fidanzati Come ben noto, da lunedì, 4 maggio 2020, l’Italia inizierà il periodo meno duro del lockdown, chiamato Fase 2. Tante piccole possibilità di ripresa ed anche di spostamenti, se autorizzati, sulla quale proprio il Premier Conte ha ribadito: “Non è un liberi tutti”. Si è tanto discusso anche sulla parola “congiunti”, visto che a quanto pare saremo autorizzati a spostamenti che ci consentiranno delle brevi visite, non delle vere e proprie riunioni familiari, per quanto riguarda i soggetti in questione. Ma chi rientra realmente in questa lista di persone ? POTREBBE INTERESSARTI anche: CORONAVIRUS, GIUSEPPE CONTE: IL PIANO VERRÀ APPLICATO DAL 4 ... Leggi su chenews Emendamento Pd contro divieto Messe in Fase 2/ Presentato contro suo stesso Governo

Coronavirus - il governo fa chiarezza sulla fase 2 : possibili visite a conviventi - fidanzati e affetti stabili

Fase 2 - Zaia accelera : sì a passeggiate e seconde case. "Bisogna aprire - il governo sta sbagliando" (Di lunedì 27 aprile 2020) Ancora molte cose andranno chiarite per quanto riguarda i permessi della2. Tra i “” potrebbero esserciCome ben noto, da lunedì, 4 maggio 2020, l’Italia inizierà il periodo meno duro del lockdown, chiamato2. Tante piccole possibilità di ripresa eddi spostamenti, se autorizzati, sulla quale proprio il Premier Conte ha ribadito: “Non è un liberi tutti”. Si è tanto discussosulla parola “”, visto che a quanto pare saremo autorizzati a spostamenti che ci consentiranno delle brevi visite, non delle vere e proprie riunioni familiari, per quanto riguarda i soggetti in questione. Ma chi rientra realmente in questa lista di persone ? POTREBBE INTERESSARTI: CORONAVIRUS, GIUSEPPE CONTE: IL PIANO VERRÀ APPLICATO DAL 4 ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo fa a pezzi il discorsetto di #Conte. Gioca con le libertà fondamentali per blindarsi al g… - NicolaPorro : Con un #governo diviso sul #MES e incapace di gestire la #Fase2, il #centrodestra ha un motivo in più per rimanere… - FiorDiFrutta21 : RT @ErmannoKilgore: Se autorizza le messe, autorizzano anche le Moschee le Sinagoghe ecc ecc ,poi non rompano le balle al governo ... se il… - erreelleci : RT @martinoloiacono: Tra #congiunti e #affettistabili stanno emergendo tutte le pulsioni illiberali di questo governo. E siamo solo alle fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Governo Coronavirus: Febbo, su Fase 2 scelte del Governo poche coraggiose Regione Abruzzo Gravina: "Figc pronta a modificare protocollo sicurezza"

La Federcalcio ha chiesto di essere ascoltata dal Comitato Tecnico Scientifico che coadiuva il Governo nella gestione dell'emergenza Covid-19. "La nostra Commissione medico scientifica - osserva il pr ...

CLICCA QUI per scaricare il testo del nuovo Dpcm in Pdf

Dal 4 maggio riaprono i parchi, sì al cibo da asporto e sì all'attività motoria anche distante da casa. Via libera alle visite ai parenti ma niente rimpatriate.

La Federcalcio ha chiesto di essere ascoltata dal Comitato Tecnico Scientifico che coadiuva il Governo nella gestione dell'emergenza Covid-19. "La nostra Commissione medico scientifica - osserva il pr ...Dal 4 maggio riaprono i parchi, sì al cibo da asporto e sì all'attività motoria anche distante da casa. Via libera alle visite ai parenti ma niente rimpatriate.