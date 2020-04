Coronavirus: scoperte tracce di RNA virale nell’aria a Wuhan (Di lunedì 27 aprile 2020) Secondo una ricerca pubblicata su Nature, realizzata da un gruppo di ricercatori della Wuhan University, sono state rilevate tracce di RNA del Sars-CoV2 nell’aria di alcune aree pubbliche e in due ospedali a Wuhan in Cina: la quantità di materiale virale riscontrato sembra non essere sufficiente a provocare un’infezione, e, in ogni caso una buona ventilazione e la sanificazione dei locali cancella ogni traccia del virus. I ricercatori, guidati da Ke La, hanno installato rilevatori per aerosol dentro e intorno a due ospedali designati per il trattamento di pazienti durante febbraio e marzo 2020. I siti includevano un ospedale terziario per pazienti con malattia grave e un ospedale da campo (uno stadio convertito) per pazienti con sintomi lievi. La concentrazione di materiale virale trovata nei reparti ventilati dei pazienti è stata molto bassa, mentre i ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Sala - 'Milano e Lombardia si sono riscoperte fragili - Italia solidale' (2)

Coronavirus : Sala - 'Milano e Lombardia si sono riscoperte fragili - Italia solidale'

Coronavirus - spuntano i furbetti dei buoni spesa : scoperte decine di richieste doppie o illegittime (Di lunedì 27 aprile 2020) Secondo una ricerca pubblicata su Nature, realizzata da un gruppo di ricercatori dellaUniversity, sono state rilevatedi RNA del Sars-CoV2 nell’aria di alcune aree pubbliche e in due ospedali ain Cina: la quantità di materialeriscontrato sembra non essere sufficiente a provocare un’infezione, e, in ogni caso una buona ventilazione e la sanificazione dei locali cancella ogni traccia del virus. I ricercatori, guidati da Ke La, hanno installato rilevatori per aerosol dentro e intorno a due ospedali designati per il trattamento di pazienti durante febbraio e marzo 2020. I siti includevano un ospedale terziario per pazienti con malattia grave e un ospedale da campo (uno stadio convertito) per pazienti con sintomi lievi. La concentrazione di materialetrovata nei reparti ventilati dei pazienti è stata molto bassa, mentre i ...

sandromonari : RT @fabriziobarca: Pensavamo che entro il 25 aprile il Governo avrebbe esteso la tutela a 6-7 milioni di persone ancora scoperte. Con il Re… - PsicologaDinam2 : 'La #crisi può essere una vera benedizione [...] perché è proprio la crisi a portare progresso. La creatività nasce… - ZerounoTv : Scoperte le cellule più vulnerabili al coronavirus: sono nel naso, nei polmoni e nell’intestino… - ale_morgese : Se è vero che la creatività nasce dall'angoscia, così come il giorno dalla notte oscura, allora anche la crisi econ… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Tracce di #coronavirus nell'acqua non potabile a #Parigi. Secondo il Comune, 'non c'è alcun rischio' per l'acqua potabil… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoperte Coronavirus, le nuove scoperte: il virus trovato nelle acque reflue e nelle lacrime Corriere della Sera I ricercatori che studiano i pipistrelli mettono in guardia “abbiamo scoperto più di 500 tipi di Coronavirus. Alcuni potrebbero attaccare l’uomo”

Sono infatti gli scienziati di Predict quelli che con maggiore puntualità effettuano ricerche sui pipistrelli, sul loro sangue e sulle loro feci in cerca di nuove malattie e sopr ...

Coronavirus: a Malta ieri zero contagi

giorni esatti dalla scoperta del primo caso, Malta ieri ha passato le prime 24 ore senza nuovi contagi da coronavirus e con ulteriori 19 guariti. Il ritorno alla normalità sarà graduale e moderato 'pe ...

Sono infatti gli scienziati di Predict quelli che con maggiore puntualità effettuano ricerche sui pipistrelli, sul loro sangue e sulle loro feci in cerca di nuove malattie e sopr ...giorni esatti dalla scoperta del primo caso, Malta ieri ha passato le prime 24 ore senza nuovi contagi da coronavirus e con ulteriori 19 guariti. Il ritorno alla normalità sarà graduale e moderato 'pe ...