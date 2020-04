Cibo a domicilio, sindaci Pd e consiglieri regionali di maggioranza contro De Luca (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi riparte la consegna a domicilio in Campania. Ma con alcune restrizioni di orari e luoghi. Molti pub e pizzerie hanno comunque deciso di non riaprire. C’è un punto dell’ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca che non piace ai ristoratori: l’obbligo della consegna del Cibo nel territorio dove ha sede l’attività commerciale. contro De Luca si sono scagliati sindaci del Pd come Enrico Montanaro (Baiano) e consiglieri regionali della sua maggioranza come Enzo Alaia. Chiedendo al governatore di rivedere l’ordinanza. “E’ evidente che l’ordinanza va rivista, consentendo la consegna del Cibo oltre che nel proprio comune, anche in quelli limitrofi. Auspico che il Governatore, al quale ho inviato una missiva, colga questa nostra indicazione per consentire concretamente ai ... Leggi su anteprima24 UFFICIALE - De Luca firma nuova ordinanza : cambia orario cibo a domicilio - ok attività motoria all'aperto

Pizze e cibo a domicilio : nulla l’ordinanza del sindaco di Santa Marina

Il nuovo DPCM per la fase 2 dal 4 maggio. Il premier Conte anticipa alcune decisioni che saranno presenti nel nuovo Dpcm. La riapertura di bar e ristoranti. Bar e ristoranti, che ora possono fare cons ...

Conte spiega la Fase 2: cosa riapre dal 4 maggio

Il Premier Giuseppe Conte illustra le novità della Fase 2, i contenuti del nuovo decreto con gli aiuti economici per cittadini e imprese, il calendario delle riaperture per le attività produttive e l' ...

