Chi è Kristian Donnarumma | concorrente del reality Instagram Il Bugiardo?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 27 aprile 2020) Abbiamo parlato un paio di giorni fa del‘Il’, primosvolto interamente su. Abbiamo quindi avuto modo di parlare in direttacon l’ideatore del– che ha provato a spiegarci come funziona e ci ha anticipato che il format verrà proposto in estate da una tv nazionale. Adesso, durante questa settimana, scopriremo i protagonisti di questo(che ha ricevuto l’apprezzamento pubblico di Francesco Emilio Borrelli, deputato Regionale della Campania) – i concorrenti. Iniziamo con. D: Chi è? R: Sono, ho 22 anni e sono un modello. D: Quando hai deciso di partecipare al‘Il’? Come sta procedendo? R: Sono undel“Il”, ho accettato non appena mi hanno chiesto… sta ...