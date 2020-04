Ascolti tv domenica 26 aprile 2020: 10,6 mln per il Tg1 con Conte sulla Fase 2 (Di lunedì 27 aprile 2020) Prime Time Su Rai 1 La serie L'Allieva, in replica, ha registrato 3.955.000 telespettatori, share 15,4%. Nel dettaglio la prima 4080.000, 14,34% e la seconda, in seconda serata, 3.813.000, 17,03%. Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha registrato 2.482.000 telespettatori, share 8,36% e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, 1.787.000, 7,95%. Su Rai 3 Il film Blade Runner 2049 ha registrato 1.053.000 telespettatori, share 3,93%. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato nella presentazione 4.222.000, 13,51% e nel programma 2.541.000 telespettatori, share 12,21%. Su Italia 1 Il film Mi presenti i tuoi? ha registrato un netto di 1.607.000 telespettatori, share 5,83%. Su Rete 4 Il film Exodus: Dei e Re ha registrato un netto di 1.102.000 telespettatori, share 3,70%. Su La7 Non è l'Arena ha registrato 2.093.000 telespettatori, ... Leggi su blogo Ascolti TV | Domenica 26 aprile 2020. L’Allieva in replica vince (15.4%) - D’Urso 12.2%. Giletti (8.9%) supera Fazio (8.4%-7.9%). Tg1 della sera a 10 - 7 mln e il 35.3% con la conferenza di Conte

