“Alzano e Nembro? Non vi diamo atti”/ Borrelli choc: “Non secretati, ma valuteremo” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Alzano e Nembro? Non vi diamo atti”. Angelo Borrelli choc in conferenza stampa: conferma che non sono secretati, ma non li divulga. “Valuteremo, contengono informazioni sensibili” Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 27 aprile 2020) “Alzano e? Non viatti”. Angeloin conferenza stampa: conferma che non sono, ma non li divulga. “Valuteremo, contengono informazioni sensibili”

curioso_molto : RT @ZambarusTheFake: #Brusaferro: 'Diventa difficile darvi una risposta sui documenti riservati(segreti) del Comitato Tecnico Scientifico.'… - ZambarusTheFake : #Brusaferro: 'Diventa difficile darvi una risposta sui documenti riservati(segreti) del Comitato Tecnico Scientific… - tamaracucconi : #Protezionecivile ancora domande su Alzano e Nembro. Io ho capito che fosse stato consigliato di chiudere da parte… - gibelli_omar : @CliffBurton8256 Adesso hai capito perché non hanno chiuso Alzano e Nembro Pietro? Tavolo in testa da Confindustria! - valkiller8 : Per Borrelli gli atti del comitato tecnico scientifico sul focolaio di Alzano Lombardo e Nembro, saranno pubblici s… -

Ultime Notizie dalla rete : “Alzano Nembro