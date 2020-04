Agenzia delle Entrate riscossione (Di lunedì 27 aprile 2020) L'Agenzia delle Entrate riscossione è un ente pubblico economico strumentale all'Agenzia delle Entrate e soggetto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è subentrato al Gruppo Equitalia e dal primo luglio 2017 si occupa dell'attività di esazione a livello nazionale. Cos'è l'Agenzia delle Entrate riscossione Agenzia delle Entrate-riscossione è un ente pubblico economico che dal primo luglio 2017 è subentrata alle società del Gruppo Equitalia nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura processuale, in virtù del decreto legge n. 193/2016. Essa ha assunto quindi la qualifica di agente di riscossione, perché si occupa dell'attività di esazione a livello nazionale, ad eccezione della Regione Sicilia. Il decreto n. 193/2016, in ragione del... Leggi su studiocataldi Controlli Agenzia delle Entrate giugno 2020 : chi rischia e quando iniziano

