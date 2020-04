Agente ucciso, l’ira dei colleghi del Mosap: «Vogliamo partecipare in massa ai suoi funerali» (Di lunedì 27 aprile 2020) «Noi Vogliamo partecipare in massa ai funerali. Altro che divieti. La nostra autocertificazione è la divisa che indossiamo con orgoglio e dolore che sarà bagnata dalle nostre lacrime». Ci va giù duro Fabio Conestà, segretario generale del Mosap, importante sigla del panorama sindacale della Polizia di Stato. Se la prende anche con l’Amministrazione interna. Ai suoi occhi, il divieto di partecipare ai funerali ribadito proprio ieri sera dal premier Conte, non può impedire ad uomini in divisa di piangere la morte di Pasquale Apicella, loro giovane collega, caduto per servire lo Stato. Duro presa di posizione di Conestà, leader del sindacato Mosap «Adesso basta», le parole più ricorrenti tra gli agenti. Sono le stesse che pronuncia anche il leader del Mosap. Tanto più, ricorda, che i ... Leggi su secoloditalia Napoli - agente ucciso : presi due dei tre banditi - rom provenienti dal campo nomadi di Giugliano

Agente ucciso dai ladri a Napoli - le parole del capo della polizia

Agente di polizia ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca : aveva 35 anni (Di lunedì 27 aprile 2020) «Noiinai funerali. Altro che divieti. La nostra autocertificazione è la divisa che indossiamo con orgoglio e dolore che sarà bagnata dalle nostre lacrime». Ci va giù duro Fabio Conestà, segretario generale del, importante sigla del panorama sindacale della Polizia di Stato. Se la prende anche con l’Amministrazione interna. Aiocchi, il divieto diai funerali ribadito proprio ieri sera dal premier Conte, non può impedire ad uomini in divisa di piangere la morte di Pasquale Apicella, loro giovane collega, caduto per servire lo Stato. Duro presa di posizione di Conestà, leader del sindacato«Adesso basta», le parole più ricorrenti tra gli agenti. Sono le stesse che pronuncia anche il leader del. Tanto più, ricorda, che i ...

Roberto_Fico : Apprendo con profondo dolore della morte dell’agente Pasquale Apicella, rimasto ucciso mentre inseguiva dei malvive… - carlosibilia : L’agente scelto Apicella era in servizio stanotte sapendo che coi suoi colleghi rischiava per proteggere tutti noi,… - Viminale : Alla @poliziadistato il cordoglio del ministro #Lamorgese per l'Agente Scelto Pasquale Apicella ucciso a #Napoli. «… - SorryNs : RT @claudio_2022: Muore poliziotto, dopo un inseguimento a Capodichino speronati dai banditi Pasquale Apicella di 36 anni. Sono stati arres… - claudio_2022 : Muore poliziotto, dopo un inseguimento a Capodichino speronati dai banditi Pasquale Apicella di 36 anni. Sono stati… -