A De Luca si è scaricato il lanciafiamme: “Sì ai rientri dal Nord”. Ma la Santelli… (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLo sceriffo Vincenzo De Luca, al momento della verità, rinfodera il pistolone, e pure il lanciafiamme, imbraccia una pistolina a acqua e si fa sorpassare da Jole Santelli, agguerrita presidente della Regione Calabria, sulla questione “rientri dal nord”. Dopo che ieri il premier Giuseppe Conte ha dato il via libera al rientro a casa di chi è residente al Sud ma si trova al Nord, la Santelli ci va giù pesante, coerentemente con quanto da sempre affermato. “Dal governo”, dice la Santelli, “via libera ad un nuovo esodo verso Sud. La dichiarazione di principio che fa divieto degli spostamenti interregionali viene smentita dalla norma di chiusura che consente il ritorno nel proprio domicilio, abitazione o residenza. Tradotto, un liberi tutti’ che va oltre i casi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLo sceriffo Vincenzo De, al momento della verità, rinfodera il pistolone, e pure il, imbraccia una pistolina a acqua e si fa sorpassare da Jole Santelli, agguerrita presidente della Regione Calabria, sulla questione “dal nord”. Dopo che ieri il premier Giuseppe Conte ha dato il via libera al rientro a casa di chi è residente al Sud ma si trova al Nord, la Santelli ci va giù pesante, coerentemente con quanto da sempre affermato. “Dal governo”, dice la Santelli, “via libera ad un nuovo esodo verso Sud. La dichiarazione di principio che fa divieto degli spostamenti interregionali viene smentita dalla norma di chiusura che consente il ritorno nel proprio domicilio, abitazione o residenza. Tradotto, un liberi tutti’ che va oltre i casi ...

AndreaEttori : @caldiluca3 @Rote_Teufel ciao Luca! si l'ho scaricato qualche settimana fa, avevo una discreta nostalgia?? - Alessio90568757 : @giulianol @Luca_Fantuzzi Bisogna far posto a chi verrà arrestato per non aver scaricato l'applicazione di tracciam… - luca_biasi : RT @j_gufo: Ho appena scaricato IPERTESI la App che ti segnala quando qualcuno nelle vicinanze sta avendo una crisi ipertensiva per dargli… - deepinmy_bones : @elisalovescats Si infatti, spero che De Luca vieti gli spostamenti altrimenti tutto il lavoro che ha fatto in ques… - adelestancati : RT @paoladelusa: @Alidiste @FaziEditore @francofaggia @CasaLettori @mariadicuonzo1 @BibliotecheRoma @GiuliaCiarapix @artdielle @Signatuur @… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca scaricato A De Luca si è scaricato il lanciafiamme: “Sì ai rientri dal Nord”. Ma la Santelli… anteprima24.it Scarcerazioni dei boss, Fdi chiede audizione del ministro Bonafede e del direttore del Dap in Commissione antimafia

E’ inaccettabile il tentativo del ministro Bonafade di scaricare sui giudici le colpe di un governo incapace di garantire in carcere le condizioni di sicurezza necessarie ad assicurare il diritto alla ...

L’AI di Cambridge per diagnosticare il Covid-19 parla anche italiano

Fra i tre professori di Cambridge che curano il progetto COVID-19 Sounds per la cura al Covid-19 abbiamo parlato con l'italiana Cecilia Mascolo.

E’ inaccettabile il tentativo del ministro Bonafade di scaricare sui giudici le colpe di un governo incapace di garantire in carcere le condizioni di sicurezza necessarie ad assicurare il diritto alla ...Fra i tre professori di Cambridge che curano il progetto COVID-19 Sounds per la cura al Covid-19 abbiamo parlato con l'italiana Cecilia Mascolo.