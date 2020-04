Sondaggi Ipsos: tracollo Lega: -5,7%. Forte risalita M5S (Di domenica 26 aprile 2020) Sondaggi Ipsos: tracollo Lega: -5,7%. Forte risalita M5S L’ultimo Sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera mostra che la volatilità “politica” segue quella economico-finanziaria. Nel giro di un mese si osservano grandi fluttuazioni nelle intenzioni di voto e nella fiducia verso i principali esponenti politici del Paese. Partiamo proprio dalle intenzioni di voto. Sondaggi elettorali Ipsos: la Lega crolla e il M5S ne approfitta. FDI supera il 14% Salta all’occhio la caduta libera della Lega che passa dal 31,1% (26 marzo) al 25,4% (23 aprile). Un crollo che permette al PD di mettersi in scia del primo partito italiano. I “dem” raccimolano 7 decimi e passano dal 20,6% al 21,3%. Bene anche la prima forza in Parlamento: il Movimento 5 Stelle sembra risollevarsi ed è il partito che cresce maggiormente rispetto all’ultima ... Leggi su termometropolitico Sondaggio Ipsos - Fratelli d’Italia supera il 14 per cento. Ridotta la forbice tra centrodestra e maggioranza

