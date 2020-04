Rugani Juventus, un club avvia i contatti: addio imminente? (Di domenica 26 aprile 2020) Rugani Juventus – Daniele Rugani sembrerebbe essere finito anche al centro delle voci di mercato. Il difensore bianconero, dopo il brutto momento dovuto alla positività al Covid19, adesso sembrerebbe nel mirino di un club italiano. I contatti sarebbero già stati avviati, con il difensore che potrebbe lasciare la Continassa per andare in una nuova destinazione. addio imminente? Rugani Juve: per lui c’è il Milan Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere di Torino il Milan sarebbe interessato al centrale allenato da Sarri. I rossoneri vorrebbero irrobustire la retroguardia e l’identikit tracciato dalla dirigenza milanista sarebbe proprio quello di Rugani. Leggi anche: Ronaldo Juventus, deciso il futuro del portoghese La Juve sembrerebbe disposta a trattare, con il calciatore che complice anche il poco spazio in questa stagione potrebbe quindi ... Leggi su juvedipendenza Juventus - ag. Rugani : "Daniele sta bene. Scambio con il Napoli? Può succedere di tutto"

Juventus - Rugani e Matuidi guariti dal Coronavirus

