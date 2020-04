Ripresa Serie A, Conte: «Non vogliamo che i giocatori si ammalino» (Di domenica 26 aprile 2020) Le dichiarazioni di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio italiano, in merito alla possibile Ripresa del campionato di Serie A Nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato nel dettaglio del destino della Serie A. Ecco le sue parole sul campionato. «Io sono un appassionato di calcio come tantissimi italiani. All’inizio mi sembrava strano che il campionato venisse interrotto o sospeso e ci siamo trovati in questa situazione e tutti abbiamo compreso che non c’era una possibile alternativa. Spadafora lavorerà con il Comitato tecnico-scientifico e le componenti del sistema calcio per trovare un percorso che abbiamo in parte deciso. Poi si valuterà se ci sono le condizioni anche per consentire che si possano terminare i campionati che sono stati sospesi. Sicuramente se arriveremo a quella ... Leggi su calcionews24 LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Il Premier Conte : “Via alla Fase-2 il 4 maggio - non ancora decisa la ripresa della Serie A di calcio”

Conte : «Serie A - 18 maggio ripresa degli allenamenti di squadra»

TN - Ripresa Serie A - Schwoch : "Il ritmo sarà diverso - saranno favoriti i grandi organici..." (Di domenica 26 aprile 2020) Le dichiarazioni di Giuseppe, Presidente del Consiglio italiano, in merito alla possibiledel campionato diA Nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppeè entrato nel dettaglio del destino dellaA. Ecco le sue parole sul campionato. «Io sono un appassionato di calcio come tantissimi italiani. All’inizio mi sembrava strano che il campionato venisse interrotto o sospeso e ci siamo trovati in questa situazione e tutti abbiamo compreso che non c’era una possibile alternativa. Spadafora lavorerà con il Comitato tecnico-scientifico e le componenti del sistema calcio per trovare un percorso che abbiamo in parte deciso. Poi si valuterà se ci sono le condizioni anche per consentire che si possano terminare i campionati che sono stati sospesi. Sicuramente se arriveremo a quella ...

SkySport : ULTIM'ORA Serie A: Dpcm Conte, verso ok a ripresa allenamenti Individuali dal 4 maggio, ipotesi collettivi dal 18… - Sport_Mediaset : #SerieA, gli italiani contrari alla ripresa del campionato. Secondo un sondaggio, il 64% ritiene che non sia sicuro… - CarloCalenda : La ripresa della Serie A è prioritaria in questo momento come le idee di Di Battista. - CellesiLuca : @AntonioNaddeo Vuoi mettere una domanda sulla ripresa dell serie A... ?????????? - Lambency_ : RT @reowyn_: MA CHE CAZZO CE NE FOTTE A NOI DELLA RIPRESA DELLA SERIE A SCUSATE? #FaseDue -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa Serie Covid, la ripresa della Serie A si gioca sui diritti tv. Ma la sola pay non basta a finanziare il calcio Il Fatto Quotidiano Ripresa Serie A, Conte: «Non vogliamo che i giocatori si ammalino»

Nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato nel dettaglio del destino della Serie A. Ecco le sue parole sul campionato. «Io sono un ...

Il protocollo della Figc per la ripresa è realmente applicabile?

I medici sportivi di ben 17 club sui 20 della serie A hanno mandato una lettera di 20 pagine alla commissione tecnico ... accertamenti previsti”: questo un quesito che sta molto a cuore a medici ...

Nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è entrato nel dettaglio del destino della Serie A. Ecco le sue parole sul campionato. «Io sono un ...I medici sportivi di ben 17 club sui 20 della serie A hanno mandato una lettera di 20 pagine alla commissione tecnico ... accertamenti previsti”: questo un quesito che sta molto a cuore a medici ...