Nainggolan e il "no" alla Juve: «Non sentirei mio lo scudetto»

Radja Nainggolan, che più volte si è schierato apertamente contro la Juve, ha spiegato perché non è mai voluto approdare in bianconero Nel corso della diretta Instagram con Damiano Er Faina, Radja Nainggolan ha spiegato perché, in carriera, ha rifiutato la Juve. «Io non odio nessuno. Io non sono mai andato alla Juve perché per come sono personalmente, vincere uno scudetto facendo 5 partite all'anno non lo sentirei mio. Forse all'inizio per paura di non giocare preferivo fare un altro percorso. Non bisogna scegliere per forza la società che vince sempre. Ecco perché ho detto meglio vincere uno scudetto qua che 10 là, perché la normalità lì è 10. Vincerne uno a Roma era una cosa contraria».

