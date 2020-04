Morgan a Domenica In, Mara Venier sbotta: “Non capisco niente” (Di domenica 26 aprile 2020) Domenica In, Mara Venier ha un problema in diretta con Morgan: “Non capisco niente” Puntata un po’ complicata anche questa di Domenica In. Siamo arrivati alla trentaduesima puntata dell’attuale stagione del contenitore Domenicale del pomeriggio di Rai1 di grande successo e, naturalmente, i problemi tecnici continuano a persistere. Durante l’ospitata di Morgan a Domenica In, Mara Venier si è mostrata in difficoltà. La sua squadra presente in studio, con tutte le precauzioni in segno di rispetto alle misure restrittive varate dal Governo per contrastare il coronavirus, continuava a scrivere diverse cose sulle lavagnette e a suggerire cosa doveva fare la conduttrice a Domenica In, ma Mara Venier è sbottata: “Non capisco niente. Con ste mascherine mi parlano ma io non capisco niente. Già non capivo niente quando si poteva ... Leggi su lanostratv Morgan/ Dalla nascita di Maria Eco - ai Bugo rapporti tesi alla pace fatta con.. (Domenica In)

Morgan oggi a Domenica In. Ieri la promessa : “Voglio ripulirmi”. E sulla lite con Bugo : “Lo rifarei”

