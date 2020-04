Montecorvino Rovella | zero positivi dallo screening e guarito nucleo familiare

(Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Tutti e 300 i tamponi effettuati sulla popolazione a rischio residente nel Comune dihanno dato esito negativo. Loeffettuato con l’Istituto Zooprofilattico di Napoli ha interessato la parte dei cittadini a rischio come i volontari della Protezione civile, i dipendenti comunali, gli amministratori e quanti hanno continuato a lavorare anche durante la quarantena. La buona notizia è stata pubblicata questa mattina dal Sindaco Martino D’Onofrio che ha divulgato anche un’altra notizia positiva per la popolazione residente. Si è completamente negativizzato ilcomposto da tre cittadini. Quindi allo stato attuale nel Comune dinon ci sono più casi di Covid. L'articolo...

