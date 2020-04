Milan, piace Jovic per il dopo-Ibrahimovic: pro e contro del suo eventuale arrivo in rossonero (Di domenica 26 aprile 2020) Con il futuro in rossonero di Ibrahimovic ancora tutto da scrivere, in casa ​Milan la dirigenza è al lavoro sul mercato alla ricerca di un possibile sostituto nel caso in cui lo svedese dovesse andar via a fine stagione. Tra i vari giocatori accostati al club meneghino, uno stuzzica più degli altri il palato dei rossoneri: parliamo di Luka Jovic, attaccante di proprietà del Real Madrid. A questo riguardo andiamo a scoprire pro e contro di un suo eventuale arrivo a Milano. PRO Innanzitutto... Leggi su 90min Alla scoperta di Jonathan David : la vita e i numeri del gioiello del Gent che piace a Inter e Milan

Roma - Under sul mercato : il Milan offre soldi - il Napoli uno scambio. Piace ad Ancelotti e Monchi

Albertini : «Tonali mi piace. Il Milan riparta dagli italiani» (Di domenica 26 aprile 2020) Con il futuro in rossonero diancora tutto da scrivere, in casa ​la dirigenza è al lavoro sul mercato alla ricerca di un possibile sostituto nel caso in cui lo svedese dovesse andar via a fine stagione. Tra i vari giocatori accostati al club meneghino, uno stuzzica più degli altri il palato dei rossoneri: parliamo di Luka, attaccante di proprietà del Real Madrid. A questo riguardo andiamo a scoprire pro edi un suoo. PRO Innanzitutto...

RiccardoDanna1 : #Tonali ???? piace molto all’#Inter ???, come alla #Juventus ma può essere il profilo giusto per rifondare il #Milan.… - Roby848484 : @mid_hedge Anto quante partite guardi mediamente in periodo 'normale'? Hai leghe preferite? Mi piace leggervi su qu… - infoitsport : Torino: oltre a Bonaventura piace anche un altro giocatore del Milan - infoitsport : Alenatore Milan – Pioli piace a Elliott, ma la pista Rangnick è viva - rokesonoio : Mi piace #ACMilan #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Milan piace MN - Milan, piace il difensore Simakan. Contatti già avvenuti con la dirigenza Milan News Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti: «All’improvviso è crollato tutto ma ripartiremo»

Vado matto per il calcio, ma è giusto fermarsi. La salute viene prima. Non credo che il campionato arriverà alla fine». Milano non le piace? «Mi piace, ci lavoro, ma faccio avanti e indietro, a volte ...

Coronavirus, ultime notizie dall’Italia. Bonomi: manca un piano per l’apertura delle aziende. Al Trivulzio terminati i camici monouso per i medici

Ieri c'erano stati 219 nuovi casi di cui 80 a Milano città. Sono invece in forte calo i decessi in Lombardia ... il rientro dei capitali dall’estero con uno scudo per chi ha evaso le tasse per ...

Vado matto per il calcio, ma è giusto fermarsi. La salute viene prima. Non credo che il campionato arriverà alla fine». Milano non le piace? «Mi piace, ci lavoro, ma faccio avanti e indietro, a volte ...Ieri c'erano stati 219 nuovi casi di cui 80 a Milano città. Sono invece in forte calo i decessi in Lombardia ... il rientro dei capitali dall’estero con uno scudo per chi ha evaso le tasse per ...