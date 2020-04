Michelle Hunziker rompe gli schemi e bacia sulla bocca Gerry Scotti: “Non resisto” (Di domenica 26 aprile 2020) Michelle Hunziker è una delle presentatrici più belle ed amate del mondo dello spettacolo. Professionista eccelsa, versatile e pronta a mettersi alla prova nelle più disparate esperienze televisive. In queste settimane la vediamo alla guida, insieme al suo collega Gerry Scotti, del tg satirico Striscia La Notizia, per la gioia dei tanti telespettatori del programma e dei moltissimi fan che ogni giorno la seguono, quasi con “devozione”. Michelle Hunziker bacio appassionato a Gerry Scotti Ed è proprio nell’irriverente tg satirico di Antonio Ricci che la conduttrice riesce a dare il meglio di se stessa. Ride, scherza, balla ed intrattiene con la solarità e positività che la contraddistingue da sempre. Recentemente è stata anche protagonista di un simpatico siparietto. La conduttrice ha infatti palesato a Gerry Scotti il ... Leggi su kontrokultura "Sola in casa". Michelle Hunziker non trattiene le lacrime : in diretta lo sfogo inaspettato sulla sua quarantena

Michelle Hunziker spiega perché Sara Daniela vive con lei e Aurora Ramazzotti

Fabio Rovazzi in diretta su Twitch - stasera ospiti Emma Marrone e Michelle Hunziker (Di domenica 26 aprile 2020)è una delle presentatrici più belle ed amate del mondo dello spettacolo. Professionista eccelsa, versatile e pronta a mettersi alla prova nelle più disparate esperienze televisive. In queste settimane la vediamo alla guida, insieme al suo collega, del tg satirico Striscia La Notizia, per la gioia dei tanti telespettatori del programma e dei moltissimi fan che ogni giorno la seguono, quasi con “devozione”.bacio appassionato aEd è proprio nell’irriverente tg satirico di Antonio Ricci che la conduttrice riesce a dare il meglio di se stessa. Ride, scherza, balla ed intrattiene con la solarità e positività che la contraddistingue da sempre. Recentemente è stata anche protagonista di un simpatico siparietto. La conduttrice ha infatti palesato ail ...

redazioneiene : Che ci fa il fidanzato di sua figlia Aurora a letto con un’altra? La quarantena di @m_hunziker stava andando a gonf… - KontroKulturaa : Michelle Hunziker rompe gli schemi e bacia sulla bocca Gerry Scotti: 'Non resisto' - - GFucci58 : Rovazzi su Twitch con Emma Marrone e Michelle Hunziker - Profilo3Marco : RT @BlitzQuotidiano: Verissimo, Michelle Hunziker parla della mamma: “E’ sola in casa, ma è molto forte” - Noovyis : ('Sola in casa'. Michelle Hunziker non trattiene le lacrime: in diretta lo sfogo inaspettato sulla sua quarantena)… -