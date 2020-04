Messenger Rooms | arriva la risposta a Zoom e Houseparty

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 26 aprile 2020) Facebook sta lanciando una suite di nuovi prodotti per espandere le sue capacità in video chat. L’azienda ha annunciato oggi, uno strumento per avviare ritrovi virtuali con un massimo di 50 persone e consentire agli amici di fare un salto da voi ogni volta che vogliono. Sta anche raddoppiando la capacità delle videochiamate su WhatsApp da quattro a otto persone, aggiungendo videochiamate a Facebook Dating e aggiungendo nuove funzionalità di live-streaming sia a Facebook che a Instagram. Il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato oggi le funzionalità in un live stream. In un’intervista con The Verge, Zuckerberg ha detto che le nuove funzionalità video sono state costruite in linea con il cambiamento dell’azienda verso la creazione di strumenti di messaggistica più privati. “La presenza video non è ...