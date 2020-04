Italia fase 2, ecco cosa cambia a partire dal 4 maggio (Di domenica 26 aprile 2020) “Inizia la fase di convivenza con il virus”, si apre così la conferenza stampa del Presidente Conte sulla fase 2 in Italia. “Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno”, sottolinea, perché la curva dei contagi potrebbe rialzarsi ancora. Sarà necessario continuare a “mantenere le distanze di sicurezza”. Si confermano le riduzioni delle libertà personali, ma si aggiunge la possibilità di spostamenti “mirati per far visita ai familiari”. (in aggiornamento) >>Tutte le notizie di UrbanPost L'articolo Italia fase 2, ecco cosa cambia a partire dal 4 maggio proviene da UrbanPost. Leggi su urbanpost Giuseppe Conte in conferenza : «Nella fase 2 la curva potrà risalire - se ami l’Italia mantieni le distanze»

"Se ami l'Italia mantieni la distanza". Il piano di Conte per la fase due

Coronavirus : Conte - ‘inizia fase due - se ami l’Italia mantieni le distanze’ (Di domenica 26 aprile 2020) “Inizia ladi convivenza con il virus”, si apre così la conferenza stampa del Presidente Conte sulla2 in. “Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno”, sottolinea, perché la curva dei contagi potrebbe rialzarsi ancora. Sarà necessario continuare a “mantenere le distanze di sicurezza”. Si confermano le riduzioni delle libertà personali, ma si aggiunge la possibilità di spostamenti “mirati per far visita ai familiari”. (in aggiornamento) >>Tutte le notizie di UrbanPost L'articolo2,dal 4proviene da UrbanPost.

LegaSalvini : #SALVINI: 'L’ITALIA DEVE RIPARTIRE ALL’INSEGNA DELLA FIDUCIA E DEL BUONSENSO, STOP BUROCRAZIA' - Agenzia_Italia : Dal #4maggio ci si potrà muovere per vedere i parenti - SkyTG24 : Coronavirus, Conte: da 4 maggio più spostamenti. A settembre a scuola - shadesofamnesia : RT @Iperborea_: Fase 1: Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani Fase 2: Se ami l'Italia mantieni le distanze Frasi che… - bes_d_f : RT @AnnalisaChirico: Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull’autocertificazione? Stess… -