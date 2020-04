Gianni Sperti si nasconde | Camuffamento in atto per uscire (Di domenica 26 aprile 2020) Dopo un periodo di totale sospensione, Uomini e Donne è tornato sugli schermi televisivi, ma per i protagonisti continua la quarantena: ecco il travestimento che Gianni Sperti usa per andare a fare la spesa. Gianni Sperti esce di casa per andare a fare la spesa in una veste piuttosto insolita. L’opinionista di Uomini e Donne … L'articolo Gianni Sperti si nasconde Camuffamento in atto per uscire proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Somiglianza tra Gianni Sperti e un ladro in calzamaglia

Gianni Sperti contro Vittorio Feltri - “Non pensavo che..” (Foto)

Gianni Sperti risponde a Vittorio Feltri | Opinionista di Uomini e Donne pronto alla rivoluzione (Di domenica 26 aprile 2020) Dopo un periodo di totale sospensione, Uomini e Donne è tornato sugli schermi televisivi, ma per i protagonisti continua la quarantena: ecco il travestimento cheusa per andare a fare la spesa.esce di casa per andare a fare la spesa in una veste piuttosto insolita. L’opinionista di Uomini e Donne … L'articolosiinperproviene da www.meteoweek.com.

IsaeChia : #Somiglianza tra #GianniSperti e un ladro in calzamaglia - zazoomnews : Somiglianza tra Gianni Sperti e un ladro in calzamaglia - #Somiglianza #Gianni #Sperti #ladro… - zazoomblog : Somiglianza tra Gianni Sperti e un ladro in calzamaglia - #Somiglianza #Gianni #Sperti #ladro - Toni_ct_1 : RT @un_punto_solo: Qualcuno che vuole bene a Gianni Sperti, gli dica di fermarsi col botox o finirà nel circo di Barbara D'Urso #uominiedon… -