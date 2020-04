Fase 2 e ripartenza, cosa prevede, norme e regole (Di domenica 26 aprile 2020) Sarà un via libera progressivo alle attività economiche, industriali e di commercio - fino ad arrivare a quelle di svago e tempo libero - la partenza della cosiddetta 'Fase 2' che dal 4 maggio traghetterà l'Italia fuori dal lockdown e dal picco acuto dell'emergenza Coronavirus. Un via libera ragionato che nasce dalla consapevolezza che il virus non è vinto, ma che il Paese non sarebbe in grado di sostenere un prolungamento delle misure di restrizione, né dal punto di vista economico né da quello psicologico. Ecco perché, anche a fronte del rischio di una risalita della curva del contagio, il Governo ha scelto di avviare la 'Fase 2' partendo dalle attività produttive rimaste fin qui chiuse, senza alcuna differenziazione tra regione e regione e concedendo ai cittadini una serie di libertà individuali di movimento superiori a ... Leggi su panorama Coronavirus - la fase 2. Conte annuncia il decreto della ripartenza ma insiste sulle distanze. E sulle mascherine : «Nessuna speculazione» – Il testo

