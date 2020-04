Escono per comprare i farmaci al cane, multati (Di domenica 26 aprile 2020) Una giovane coppia ha raccontato la propria esperienza vissuta con i vigili. Erano usciti per comprare i farmaci urgenti per il loro cane, che rischiava la paralisi e sono stati sanzionati con una multa di cinquecento euro. Si sono spostati da un comune all’altro, ma nessuno dei due credeva che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. La vicenda è avvenuta lo scorso sei aprile ad Arbizzano e la coppia si stava recando ad una farmacia, di Domegliara, un comune vicino, per acquistare i farmaci, prescritti dal medico dopo la visita. Mattia Zantei, il fidanzato, ha raccontato: “Ci siamo mossi perché avevamo la necessità di comprare un farmaco veterinario indifferibile, prescritto dal nostro veterinario di fiducia qualche ora prima, a seguito di una visita al nostro cane, un labrador di 14 a cui siamo molto affezionati. Spook, il nome del ... Leggi su bigodino VIDEO – Migranti ‘invisibili’. SOS associazioni : “Irregolari e clandestini : senza cibo - non escono per paura controlli. Aiutiamoli”

Per quale motivo le squadre italiane non riescono a vincere in Europa League?

Coronavirus - la testimonianza di Veronica : “Ecco perché a Milano crescono i positivi” (Di domenica 26 aprile 2020) Una giovane coppia ha raccontato la propria esperienza vissuta con i vigili. Erano usciti perurgenti per il loro, che rischiava la paralisi e sono stati sanzionati con una multa di cinquecento euro. Si sono spostati da un comune all’altro, ma nessuno dei due credeva che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. La vicenda è avvenuta lo scorso sei aprile ad Arbizzano e la coppia si stava recando ad unaa, di Domegliara, un comune vicino, per acquistare i, prescritti dal medico dopo la visita. Mattia Zantei, il fidanzato, ha raccontato: “Ci siamo mossi perché avevamo la necessità diun farmaco veterinario indifferibile, prescritto dal nostro veterinario di fiducia qualche ora prima, a seguito di una visita al nostro, un labrador di 14 a cui siamo molto affezionati. Spook, il nome del ...

ilfoglio_it : Ogni giorno entrano ed escono dalle carceri trentamila persone. Se scoppia un focolaio è un disastro anche per le c… - Mov5Stelle : ?? MAFIOSI FUORI PER DECRETO? UN’ALTRA MENZOGNA DI SALVINI Con la bufala dei mafiosi che escono dal carcere per dec… - GabriGiammanco : Giarrusso attacca @forza_italia su Dell’Utri dimenticando che grazie ai nostri governi si è stabilizzato il 41 bis,… - harrehslouis : leggere ancora teorie sui larry dove dite che escono questi “nuovi video” (sono vecchissimi, solo che alcune non lo… - geomSBertucci : RT @zuma2007: '......questi imbecilli, che come tutti i ratti escono al buio'. E' il commento di Massimo Bisca, presidente Anpi Genova, all… -

Ultime Notizie dalla rete : Escono per Liberato per l'emergenza Covid, esce dal carcere e uccide di botte la figlia di nove anni L'Unione Sarda.it Provaci ancora, Ben: alti e bassi del perdente più figo di Hollywood

Nel 2017 è tempo della seconda rehab. Tocca a una produttrice del Saturday Night Live tenerlo lontano dai suoi demoni, almeno finché non escono alcune immagini che ritraggono il divo in festeggiamenti ...

Allarme inquinamento: come smaltiremo 100 milioni di mascherine al giorno?

I numeri oscillano. Secondo il professor Francesco Saverio Violante, docente dell’Alma Mater e direttore della Medicina del Lavoro del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, poiché l’Italia conta una ...

Nel 2017 è tempo della seconda rehab. Tocca a una produttrice del Saturday Night Live tenerlo lontano dai suoi demoni, almeno finché non escono alcune immagini che ritraggono il divo in festeggiamenti ...I numeri oscillano. Secondo il professor Francesco Saverio Violante, docente dell’Alma Mater e direttore della Medicina del Lavoro del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, poiché l’Italia conta una ...