Coronavirus | nel Casertano i guariti superano la metà dei contagi

Caserta – Sono 415 i casi totali di positivi alin Terra di Lavoro. Risulta dai dati diramati dall'autorità sanitaria che fanno registrare un aumento del numero didi 6 unità rispetto a ieri: ora sono 211 le persone risultate negative. In diminuzione i positivi attuali che passano da 167 a 162. Aumenta il numero delle persone in quarantena obbligatoria da 238 a 244, mentre restano stazionari i pazienti in autoisolamento (2718). I tamponi processati sono stati 8337, cioè 275 in più rispetto ai 8062 del giorno precedente. Le situazioni più critiche: a Marcianise dove ci sono 10 positivi e 6 decessi; ad Aversa, 13 attualmente positivi e 4 decessi; Santa Maria Capua Vetere, 4 positivi e 6 decessi. A Maddaloni sono, invece, 6 i positivi attuali e 2 i decessi; a Caserta città, 9 risultano ...

Sono 26.644 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 260 ... in Piemonte (+17), 9.138 in Veneto (-294), 6.069 in Toscana (-77), 3.480 in Liguria (+47), 3.308 nelle Marche ...Questa lunga malattia autoritaria ha già intaccato enormemente le difese immunitarie della nostra coscienza sociale e perciò arriviamo all’epidemia del coronavirus deboli, incapaci di comprenderne le ...