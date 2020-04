Coronavirus | Conte | ‘se curva fuori controllo danni irreversibili’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Ladel contagio potrebbe risalire nella fase due, non possiamo nascondercelo – ammette il premier Giuseppe– Occorrerà un comportamento responsabile”, anche “nelle relazioni famigliari”. “Non bisogna mai avvicinarsi, la distanza di sicurezza – rimarca, dopo aver spiegato che un contagio su 4 avviene in ambito dei rapporti familiari -deve essere di almeno un metro”.“Se non rispettiamo le precauzioni larisalirà – sottolinea il presidente del Consiglio in una conferenza stampa – aumenteranno i morti e avremmoirreversibili per la nostra economia.L'articolo, ‘seirreversibili’ CalcioWeb.