Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2020 ore 11 | 30

VIABILITÀ DEL 25 APRILE 2020 ORE 12.20 MARCO CILUFFO BUON GIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SU TUTTE LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER LAVORI OGGI E DOMANI IN FASCIA ORARIA 7 FINO ALLE ORE 19, CHIUSA LA RAMPA DELLO SVINCOLO CHE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI IMMETTE SULL'A1 MILANO NAPOLI VERSO FIRENZE MENTRE SULL'AUTOSTRADA A-24 Roma TERAMO PRESTARE ATTENZIONE TRA LE USCITE CASTEL MADAMA E TAGLIACOZZO PER VISIBILITA' RIDOTTA CAUSA NEBBIA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: CORSE ATTIVE DALLE 5,30 ALLE ORE 21 SU TUTTE LE LINEE BUS METROPOLITANE E TRAM SONO SOSPESE ANCHE LE CORSE SCOLASTICHE E SERVIZIO BUS NOTTURNI E DI TUTTE LE LINEE "C". ORARIO RIDOTTO SULLE FERROVIE Roma-LIDO

