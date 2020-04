Tendenza meteo inizio maggio: in arrivo ondata di CALDO ROVENTE africano (Di sabato 25 aprile 2020) Sbalzi meteo davvero repentini potrebbero caratterizzare la prima parte di maggio. Avremo quindi condizioni di forte dinamicità, che potrebbero preludere ad eventi estremi con il drastico passaggio da condizioni di burrascoso maltempo alla prima vera vampata di CALDO decisamente estivo. Andiamo con ordine: come avevamo già anticipato, aprile sembra chiudere con meteo da lupi, piuttosto imbronciato. In questo frangente il guasto meteo si concretizzerà per l'abbassamento di latitudine del flusso atlantico che spingerà una saccatura piuttosto acuta verso l'Italia. L'apice di questa fase instabile-perturbata è attesa tra il 30 aprile e il primo maggio, con correnti piuttosto fredde ad alimentare gli effetti della saccatura. Ci sarebbe di conseguenza maltempo ed anche un energico calo delle temperature. L'evoluzione di questa fase ... Leggi su meteogiornale Previsioni Meteo Maggio - confermatoa una tendenza di fresco e maltempo

Previsioni Meteo - la tendenza per il 1° Maggio : prospettive di ulteriore maltempo

Meteo tendenza dal 25 Aprile al PRIMO MAGGIO. Non si prevede nulla di buono (Di sabato 25 aprile 2020) Sbalzidavvero repentini potrebbero caratterizzare la prima parte di. Avremo quindi condizioni di forte dinamicità, che potrebbero preludere ad eventi estremi con il drastico passaggio da condizioni di burrascoso maltempo alla prima vera vampata didecisamente estivo. Andiamo con ordine: come avevamo già anticipato, aprile sembra chiudere conda lupi, piuttosto imbronciato. In questo frangente il guastosi concretizzerà per l'abbassamento di latitudine del flusso atlantico che spingerà una saccatura piuttosto acuta verso l'Italia. L'apice di questa fase instabile-perturbata è attesa tra il 30 aprile e il primo, con correnti piuttosto fredde ad alimentare gli effetti della saccatura. Ci sarebbe di conseguenza maltempo ed anche un energico calo delle temperature. L'evoluzione di questa fase ...

Pietro__Bruno : RT @meteo_calabria: #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER #IL WEEKEND, CON LA #TENDENZA PER #LUNEDì #27APRILE. Qui tutti i #dettagli. #Seguiteci… - barby85493876 : RT @TgrVeneto: #Meteo #Arpav #25aprile - Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature, nel corso del pomeriggio tendenz… - TgrVeneto : #Meteo #Arpav #25aprile - Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature, nel corso del pomeriggi… - Alfonso0070 : RT @meteo_calabria: #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER #IL WEEKEND, CON LA #TENDENZA PER #LUNEDì #27APRILE. Qui tutti i #dettagli. #Seguiteci… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO ANGELINI _ METEO fino al 28 aprile 2020 e tendenza successiva -… -