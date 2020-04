Skin, «Bella ciao» con gli aspiranti concorrenti di X Factor – Video (Di sabato 25 aprile 2020) Skin X Factor ritrova Skin in occasione della Festa della Liberazione. La leader degli Skunk Anansie, ex giurata del talent show di SkyUno nella nona edizione del 2015, si è virtualmente incontrata con gli aspiranti talenti di X Factor 2020 per celebrare il 25 aprile. La rock star inglese e alcuni partecipanti ai precasting del programma si sono esibiti – ciascuno dalla propria casa, come vuole l’emergenza Coronavirus – in una inedita versione di Bella ciao, storico brano associato ai partigiani. Skin propone spesso il pezzo nei suoi live e questa volta lo ha voluto fare unendosi a coloro che stanno inviando i Video per partecipare alla nuova edizione di X Factor. Anche chiusi nelle nostre stanze siamo sempre liberi. Grazie alla nostra amica @SkinSkinny per questo bel regalo🇮🇹 #25aprile #Bellaciao #Liberazione #XF2020 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 aprile 2020)ritrovain occasione della Festa della Liberazione. La leader degli Skunk Anansie, ex giurata del talent show di SkyUno nella nona edizione del 2015, si è virtualmente incontrata con glitalenti di X2020 per celebrare il 25 aprile. La rock star inglese e alcuni partecipanti ai precasting del programma si sono esibiti – ciascuno dalla propria casa, come vuole l’emergenza Coronavirus – in una inedita versione di, storico brano associato ai partigiani.propone spesso il pezzo nei suoi live e questa volta lo ha voluto fare unendosi a coloro che stanno inviando iper partecipare alla nuova edizione di X. Anche chiusi nelle nostre stanze siamo sempre liberi. Grazie alla nostra amica @ny per questo bel regalo🇮🇹 #25aprile ##Liberazione #XF2020 ...

La rock star inglese e alcuni partecipanti ai precasting del programma si sono esibiti – ciascuno dalla propria casa, come vuole l'emergenza Coronavirus – in una inedita versione di Bella ciao,

