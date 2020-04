Scoperti gli esport | si può tornare indietro? - editoriale

Leggi su eurogamer

(Di sabato 25 aprile 2020) C'è un settore che sta reggendo molto bene alla crisi attuale: i videogiochi. Non poteva essere altrimenti: siamo tutti bloccati in casa e viaggiare in mondi virtuali permette di rilassare la situazione, di restare in contatti con amici e familiari distanti. I videogiochi in questo momento sono la miglior terapia che sostenere un isolamento e un distanziamento sociale la cui fine è ancora lontana. Una situazione che non è certamente sfuggita al mercato."Benché ciò non vada interpretato come una garanzia di risultati futuri, è un fatto che le azioni delle società di videogiochi abbiano sovraperformato abbondantemente i benchmark azionari in genere, sia da inizio anno sia rispetto al picco di mercato" ha commentato Ed Lopez, a capo del ETF Product per VanEck. Se le società dell'indice S&P 500 hanno registrato un calo dal 1° ...