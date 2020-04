Risotto agli asparagi

Leggi su solodonna

(Di sabato 25 aprile 2020) Procedimento: come preparare ilLaviamo gli. Tamo e mettiamo da parte le teste degli. Adagiamo sul fuoco una pentola con l’acqua. Appena bolle caliamo i gambi die li lasciamo cuocere per 5 min. Alziamo dall’acqua glie tuffiamoci dentro carota, sedano, cipolla e sale (se non mangiano bambini aggiungete anche dei granelli di pepe). Lasciamo cuocere a fiamma moderata per 45 minArticolo completo:dal blog SoloDonna