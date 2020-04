Mixer: stasera su Rai2 Giovanni Minoli racconta lo storico programma che compie 40 anni (Di sabato 25 aprile 2020) stasera su Rai2 alle 23:30 una puntata speciale di Tg2 Dossier porterà lo spettatore indietro di 40 anni al momento della nascita di Mixer, lo storico programma firmato da Giovanni Minoli. stasera su Rai2, alle 23.30, la puntata di Tg2 Dossier sarà dedicata a Mixer, il programma TV firmato da Giovanni Minoli, Aldo Bruno e Sergio Spina, che nel 2020 compie 40 anni. I più giovani forse non lo ricorderanno ma Mixer è un rotocalco televisivo storico andato in onda per 18 anni, dal 1980 al 1998, un programma che ha rivoluzionato il giornalismo in TV, ricordato soprattutto per i leggendari "Faccia a faccia" di Giovanni Minoli con personaggi celebri e grandi testimoni della nostra epoca, ma che è stato anche fucina di volti e linguaggi che hanno fatto scuola. Un ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 aprile 2020)sualle 23:30 una puntata speciale di Tg2 Dossier porterà lo spettatore indietro di 40al momento della nascita di, lofirmato dasu, alle 23.30, la puntata di Tg2 Dossier sarà dedicata a, ilTV firmato da, Aldo Bruno e Sergio Spina, che nel 202040. I più giovani forse non lo ricorderanno maè un rotocalco televisivoandato in onda per 18, dal 1980 al 1998, unche ha rivoluzionato il giornalismo in TV, ricordato soprattutto per i leggendari "Faccia a faccia" dicon personaggi celebri e grandi testimoni della nostra epoca, ma che è stato anche fucina di volti e linguaggi che hanno fatto scuola. Un ...

Giovanni Minoli, chi è: età, carriera, vita privata del giornalista

Genero dell’allora direttore generale Ettore Bernabei e marito di Matilde, nel 1972 è entrato in Rai, diventandone dirigente nonché autore, produttore e conduttore di programmi di enorme successo e ...

