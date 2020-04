Lutto per due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne: il coronavirus ha portato via Silla (Di sabato 25 aprile 2020) Un grande dolore per due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Maria Luisa e Salvio si sono conosciuti proprio nel programma di Canale 5, trovandosi e innamorandosi. Oggi però vivono un momento difficile. Anche loro hanno perso una persona speciale. La mamma di Salvio infatti è venuta a mancare a causa del coronavirus. Anche la signora Silla, come altre nonnine della sua età, era in una RSA. Purtroppo anche lei si è ammalata e si è dovuta arrendere. Maria Luisa ha deciso di dare un ultimo addio a quella che era diventata da poco tempo la sua adorata suocera. E ha voluto raccontare anche la sua storia che ci ricorda, purtroppo quella di molte nonnine e di molto nonnini venuti a mancare in questi due drammatici mesi. Lutto PER UNA COPPIA DEL trono over: ADDIO SILLA Maria Luisa ha quindi deciso di darle un dolce addio via ... Leggi su ultimenotizieflash Lutto nella musica : il rapper Fred The Godson morto per Covid-19

Camilla - il lutto difficile da superare : “Un dolore devastante”

Mondo della musica in lutto - giovane rapper di 35 anni morto per Coronavirus (Di sabato 25 aprile 2020) Un grande dolore per due exdeldi. Maria Luisa e Salvio si sono conosciuti proprio nel programma di Canale 5, trovandosi e innamorandosi. Oggi però vivono un momento difficile. Anche loro hanno perso una persona speciale. La mamma di Salvio infatti è venuta a mancare a causa del. Anche la signora Silla, come altre nonnine della sua età, era in una RSA. Purtroppo anche lei si è ammalata e si è dovuta arrendere. Maria Luisa ha deciso di dare un ultimo addio a quella che era diventata da poco tempo la sua adorata suocera. E ha voluto raccontare anche la sua storia che ci ricorda, purtroppo quella di molte nonnine e di molto nonnini venuti a mancare in questi due drammatici mesi.PER UNA COPPIA DEL: ADDIO SILLA Maria Luisa ha quindi deciso di darle un dolce addio via ...

Quirinale : #25Aprile, #Mattarella: Ai familiari di ciascuna delle vittime vanno i sentimenti di partecipazione al lutto da par… - corradoformigli : Sono andato a Milano e Bergamo, per capire come, dopo il dolore e il lutto, si può ricominciare. Stasera a… - nipotinadiPutin : RT @Quirinale: #25Aprile, #Mattarella: Ai familiari di ciascuna delle vittime vanno i sentimenti di partecipazione al lutto da parte della… - TwBeautiful : RT @LaRmosciata: Hope e Thomas per un minuto stavano parlando d’altro ...ma Douglas giustamente manipolato riporta il discorso sul lutto...… - LaRmosciata : Hope e Thomas per un minuto stavano parlando d’altro ...ma Douglas giustamente manipolato riporta il discorso sul l… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Una comunità in lutto per Nina, la bimba di 3 anni morta sotto il trattore del nonno: ''Alle 18 accendiamo una candela per ricordarla'' il Dolomiti Parroco Zona Rossa: lutto trasformato in un problema non elaborato dalla comunità

Castiglione Messer Raimondo. “Qui ci sarà un problema di lutto collettivo non elaborato molto grave. Di massa. Anche perché qui oltre ai numeri è fatto ancora molto sentito proprio quel trapasso della ...

Torna dalla leva e muore per un malore improvviso: lutto in paese

Si è spento così, a soli 25 anni, Vincenzo Quarta di Surbo, militare dell’esercito volontario in ferma breve a Palermo. Figlio unico, era rientrato nel Salento per dare una mano ai suoi genitori, fino ...

Castiglione Messer Raimondo. “Qui ci sarà un problema di lutto collettivo non elaborato molto grave. Di massa. Anche perché qui oltre ai numeri è fatto ancora molto sentito proprio quel trapasso della ...Si è spento così, a soli 25 anni, Vincenzo Quarta di Surbo, militare dell’esercito volontario in ferma breve a Palermo. Figlio unico, era rientrato nel Salento per dare una mano ai suoi genitori, fino ...