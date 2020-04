Lecce, Meluso: «Ripresa Serie A? Ci sono difficoltà oggettive» (Di sabato 25 aprile 2020) Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato della possibile Ripresa della Serie A dopo l’emergenza Coronavirus Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato della possibile Ripresa della Serie A ai microfoni di TuttoCalcioPuglia.com. Meluso – «Noi siamo pronti a qualsiasi soluzione dovesse capitarci. Se le condizioni lo richiedono e c’è la possibilità di giocare, noi non ci siamo mai detti sfavorevoli. Ci piacerebbe che sia il campo a dare i responsi e non che arrivino con decisioni a tavolino. La nostra intenzione è sempre stata chiara. Penso solo che oggettivamente ci siano difficoltà, visto che il calcio è un gioco di contatto. Allenarsi in maniera distanziata è una cosa, giocare una partita un’altra. Se si tornerà in campo vorrà dire che avremmo messo alle spalle questo momento ... Leggi su calcionews24 Lecce - Meluso : «Coronavirus? Occorre andare dritti per le decisioni che si prendono»

Lecce - Meluso : «Donati colpo importante. Sui rinnovi…»

Lecce - Meluso : «Saponara e Barak sono state le trattative più difficili di gennaio» (Di sabato 25 aprile 2020) Mauro, direttore sportivo del, ha parlato della possibiledellaA dopo l’emergenza Coronavirus Mauro, direttore sportivo del, ha parlato della possibiledellaA ai microfoni di TuttoCalcioPuglia.com.– «Noi siamo pronti a qualsiasi soluzione dovesse capitarci. Se le condizioni lo richiedono e c’è la possibilità di giocare, noi non ci siamo mai detti sfavorevoli. Ci piacerebbe che sia il campo a dare i responsi e non che arrivino con decisioni a tavolino. La nostra intenzione è sempre stata chiara. Penso solo che oggettivamente ci siano difficoltà, visto che il calcio è un gioco di contatto. Allenarsi in maniera distanziata è una cosa, giocare una partita un’altra. Se si tornerà in campo vorrà dire che avremmo messo alle spalle questo momento ...

infoitsport : Meluso: 'Il Lecce vuole tornare in campo, pronti già per il 4 maggio. Ma la vedo difficile' - tvdellosport : ?? “IL FUTURO DI FABIO LIVERANI?” La risposta di Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, in esclusiva a Calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Meluso Lecce Meluso: "Se ci sono le possibilità di giocare non non ci tiriamo indietro" TUTTO mercato WEB Lecce, Meluso: «Ripresa Serie A? Ci sono difficoltà oggettive»

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato della possibile ripresa della Serie A ai microfoni di TuttoCalcioPuglia.com. MELUSO – «Noi siamo pronti a qualsiasi soluzione dovesse capitarci.

Meluso: "Il Lecce vuole tornare in campo, pronti già per il 4 maggio. Ma la vedo difficile"

'allenatore del Lecce Fabio Liverani ha svelato un retroscena di mercato di quando giocava. L'ex centrocampista è stato vicino alla Juventus, come ha svelato lui… Leggi ...

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato della possibile ripresa della Serie A ai microfoni di TuttoCalcioPuglia.com. MELUSO – «Noi siamo pronti a qualsiasi soluzione dovesse capitarci.'allenatore del Lecce Fabio Liverani ha svelato un retroscena di mercato di quando giocava. L'ex centrocampista è stato vicino alla Juventus, come ha svelato lui… Leggi ...