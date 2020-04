Il Sud Italia trema ancora. Due scosse di terremoto nella mattinata del 25 aprile (Di sabato 25 aprile 2020) La terra continua a tremare. È accaduto durante le prime ore di sabato 25 aprile in Sicilia: il sisma si è verificato a 5 chilometri da Troina, nella zona di Enna. I dati sono stati diffusi dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico ha avuto inizialmente una magnitudo stimata tra 3.0 gradi e 3.5, mentre alla fine la potenza è stata di 3.2 gradi, con una profondità pari a 26 chilometri. Erano esattamente le 2:40 della notte quando è stata avvertita la scossa, con epicentro rilevato a 5 chilometri da Troina. Anche dal giorno prima, il 24 aprile, sono state segnalate alcune scosse sempre in provincia. Nello specifico, si è trattato di una scossa di magnitudo 3.5 segnalata alle ore 16.28, avvenuta tra il palermitano, il nisseno e l’ennese. La scossa, dunque, è stata avvertita nel raggio ... Leggi su caffeinamagazine Covid - De Luca scatenato : “L’Italia prenda lezione dal Sud”

Teresanna Pugliese contro Feltri : "Meridionali inferiori? Il Sud ha determinato la storia italiana" (video)

Sud Italia inferiore? La risposta di Marina La Rosa su Facebook : “Vittorio Feltri s**a” (Di sabato 25 aprile 2020) La terra continua are. È accaduto durante le prime ore di sabato 25in Sicilia: il sisma si è verificato a 5 chilometri da Troina,zona di Enna. I dati sono stati diffusi dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico ha avuto inizialmente una magnitudo stimata tra 3.0 gradi e 3.5, mentre alla fine la potenza è stata di 3.2 gradi, con una profondità pari a 26 chilometri. Erano esattamente le 2:40 della notte quando è stata avvertita la scossa, con epicentro rilevato a 5 chilometri da Troina. Anche dal giorno prima, il 24, sono state segnalate alcunesempre in provincia. Nello specifico, si è trattato di una scossa di magnitudo 3.5 segnalata alle ore 16.28, avvenuta tra il palermitano, il nisseno e l’ennese. La scossa, dunque, è stata avvertita nel raggio ...

M5S_Europa : Ne stiamo leggendo di tutti i colori, cerchiamo quindi di spiegare come è andato veramente il summit di ieri, che f… - Tg3web : La Corea del Sud è uno dei pochi stati citati come esempio dall'Onu per la lotta alla pandemia. Le autorità sanitar… - Mov5Stelle : Anche ieri Vittorio #Feltri, su Rete4 a Fuori dal Coro, vomitava l'ennesimo insulto a contro tutto il Sud Italia. R… - DobromirVasile : RT @deidesk: Per chi è sfruttato e oppresso nei luoghi di lavoro. Per chi oggi non ha di che mangiare. Per chi continua a lottare per un'It… - PCG_R : @sgubbiMet Per non parlare del fatto che gli afflati (peti?) autoritari nel nostro paese provengono quasi sempre da… -

Ultime Notizie dalla rete : Sud Italia Coronavirus, in Puglia mortalità più alta del Sud Italia: "Pazienti presi in carico in ritardo" Borderline24 - Il giornale di Bari De Luca: “Invece di dire idiozie al Nord imparino dal Sud! Più di mille casi a Milano, impensabile aprire i confini”

Tra Nord e Sud stiamo ancora discutendo su come contenere il contagio ... Una linea di credito con l’Europa “C’è chi ritiene che si possa trattare una linea di credito importante con l’Europa e chi ...

Italia contro UE al vertice del Consiglio per evitare l’effetto stigma, ma esiste da anni

L'Italia resta a caccia di una soluzione per allontanare da sé la stigmatizzazione ... Da qui, la possibile scappatoia dei “Recovery Bonds”, proposti dalla Francia e sostenuti dal Sud Europa, che ...

Tra Nord e Sud stiamo ancora discutendo su come contenere il contagio ... Una linea di credito con l’Europa “C’è chi ritiene che si possa trattare una linea di credito importante con l’Europa e chi ...L'Italia resta a caccia di una soluzione per allontanare da sé la stigmatizzazione ... Da qui, la possibile scappatoia dei “Recovery Bonds”, proposti dalla Francia e sostenuti dal Sud Europa, che ...