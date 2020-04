Ho sognato l'amore/ Su Rai 2 il film con Mike Vogel (oggi, 25 aprile 2020) (Di sabato 25 aprile 2020) Ho sognato l'amore in onda su Rai 2 oggi, 25 aprile, dalle 14:20. Nel cast Katharine McPhee, Mike Vogel, JoBeth Williams, Rachel Skarsten e Antonio Cupo. Leggi su ilsussidiario Barbara D’Urso amore folle | La dedica : “Ho sognato…” (Di sabato 25 aprile 2020) Hol'in onda su Rai 2, 25, dalle 14:20. Nel cast Katharine McPhee,, JoBeth Williams, Rachel Skarsten e Antonio Cupo.

Ho sognato l’amore va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, a partire dalle ore 14:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America da ...

Impresa, calcio e politica: l’addio al presidente che fece sognare il Bologna

84 anni vissuti in prima fila, ma sempre con discrezione. Partecipe alla vita della città come imprenditore di uno dei gruppi più importanti d’Italia, come presidente del Bologna, salvato da un ...

