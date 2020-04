Conoscete il genero di Pier Silvio Berlusconi? Mistero sul marito della primogenita

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 25 aprile 2020) Il matrimonio segreto di Lucrezia VittoriaLo scorso settembre il sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, aveva lanciato uno scoop clamoroso sulla famiglia. In pratica ladi, vicepresidente e amministratore delegato Mediaset, è convolata a nozze. Un matrimonio riservatissimo e super segreto quello dell’affascinante Lucrezia Vittoria. Infatti in giro non ci sono nessuna foto e soprattutto non si conosce l’identità dello sposo. Uniche informazione trapelate quella del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio. A quanto pare sarebbe stato festeggiato nella villa in Provenzazia Marina. Ma chi è la figlia dello storico compagno di Silvia Toffanin? Chi è Lucrezia Vittoria? Sappiamo che Lucrezia Vittoria è una 29enne ed è la prima figlia di, ...