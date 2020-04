Cittadini costretti ad ascoltare Bella Ciao: operai del Comune con musica a palla (Di sabato 25 aprile 2020) Luca Sablone È successo a Malalbergo (Bologna). La denuncia di Fratelli d'Italia: "È normale questa costrizione? Democrazia comunista, noi indagheremo" Neanche il 25 aprile c'è la libertà di non ascoltare Bella Ciao. I Cittadini di Malalbergo (Bologna) sono stati infatti costretti a sentire la canzone simbolo della lotta partigiana: la denuncia è arrivata direttamente da alcuni residenti che hanno visto passare un'auto, probabilmente usata dagli operai del Comune, con gli altoparlanti sul tetto. Un modo originale per celebrare la Festa della Liberazione che però non è stato gradito da molti. Il video è stato postato da Marco Lisei: "Bella Ciao per forza! Se abiti al Comune di Malalbergo (Bo) sei costretto ad ascoltare Bella Ciao! Democrazia comunista". Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna ha annunciato ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 aprile 2020) Luca Sablone È successo a Malalbergo (Bologna). La denuncia di Fratelli d'Italia: "È normale questa costrizione? Democrazia comunista, noi indagheremo" Neanche il 25 aprile c'è la libertà di non. Idi Malalbergo (Bologna) sono stati infattia sentire la canzone simbolo della lotta partigiana: la denuncia è arrivata direttamente da alcuni residenti che hanno visto passare un'auto, probabilmente usata daglidel, con gli altoparlanti sul tetto. Un modo originale per celebrare la Festa della Liberazione che però non è stato gradito da molti. Il video è stato postato da Marco Lisei: "per forza! Se abiti aldi Malalbergo (Bo) sei costretto ad! Democrazia comunista". Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna ha annunciato ...

