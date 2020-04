Zingaretti: anticipo Cassa Integrazione più veloce grazie accordo Abi (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Rendere il piu’ fluido e veloce possibile l’iter per garantire la liquidita’ ai lavoratori in Cassa in deroga, e’ questa la necessita’ alla base dell’accordo nazionale con l’ABI al quale ha aderito anche la Regione Lazio e che permette ai lavoratori di rivolgersi direttamente alle banche per richiedere l’anticipazione della Cassa Integrazione in deroga. Oggi in occasione della Giunta, la Regione Lazio e la Commissione regionale ABI Lazio hanno ulteriormente approfondito l’adesione da parte del Lazio alla Convenzione nazionale sull’anticipazione sociale con l’attuazione dell’accordo che permette ai lavoratori beneficiari della Cassa Integrazione in deroga di poter godere dell’anticipazione dell’ammortizzatore sociale da parte di alcuni istituti bancari”. Lo scrive in una nota la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Rendere il piu’ fluido epossibile l’iter per garantire la liquidita’ ai lavoratori inin deroga, e’ questa la necessita’ alla base dell’nazionale con l’ABI al quale ha aderito anche la Regione Lazio e che permette ai lavoratori di rivolgersi direttamente alle banche per richiedere l’anticipazione dellain deroga. Oggi in occasione della Giunta, la Regione Lazio e la Commissione regionale ABI Lazio hanno ulteriormente approfondito l’adesione da parte del Lazio alla Convenzione nazionale sull’anticipazione sociale con l’attuazione dell’che permette ai lavoratori beneficiari dellain deroga di poter godere dell’anticipazione dell’ammortizzatore sociale da parte di alcuni istituti bancari”. Lo scrive in una nota la ...

