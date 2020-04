Via libera al Recovery Fund, le prossime tappe: quanto arriveranno i soldi? (Di venerdì 24 aprile 2020) Nella serata di ieri, al termine di una lunga riunione, il Consiglio europeo ha detto sì al Recovery Fund, insieme al pacchetto anticrisi abbozzato durante l’Eurogruppo composto da MES senza condizionalità, programma SURE per il finanziamento della cassa integrazione dei paesi membri e rafforzamento della BEI per l’aiuto alle imprese. “I Capi di Stato e di Governo dell’UE hanno appoggiato le proposte dell’Eurogruppo in risposta alla pandemia da coronavirus e hanno anche concordato sulla necessità di creare un fondo di ripresa post pandemia “di dimensione sufficiente a intervenire sui settori e le regioni più colpite”. In questo ambito hanno deciso di assegnare un mandato alla Commissione europea “per analizzare l’esatto fabbisogno del fondo”. A dare l’annuncio il Presidente del ... Leggi su quifinanza Coronavirus - ordinanza a Sassari : via libera alle passeggiate

Pizzerie - bar e ristoranti contro De Luca : "L'80% delle attività resteranno chiuse anche dopo il via libera"

Consiglio europeo - via libera al Recovery fund : cosa prevede l’accordo (Di venerdì 24 aprile 2020) Nella serata di ieri, al termine di una lunga riunione, il Consiglio europeo ha detto sì al, insieme al pacchetto anticrisi abbozzato durante l’Eurogruppo composto da MES senza condizionalità, programma SURE per il finanziamento della cassa integrazione dei paesi membri e rafforzamento della BEI per l’aiuto alle imprese. “I Capi di Stato e di Governo dell’UE hanno appoggiato le proposte dell’Eurogruppo in risposta alla pandemia da coronavirus e hanno anche concordato sulla necessità di creare un fondo di ripresa post pandemia “di dimensione sufficiente a intervenire sui settori e le regioni più colpite”. In questo ambito hanno deciso di assegnare un mandato alla Commissione europea “per analizzare l’esatto fabbisogno del fondo”. A dare l’annuncio il Presidente del ...

LegaSalvini : ?? COME PREVISTO, ALL'EUROGRUPPO VIA LIBERA AL MES. ALTRO CHE 'FAKE NEWS'... **FLASH -CORONAVIRUS: MICHEL, 'VIA LIB… - fanpage : ?? ULTIM'ORA C'è il via libera al Decreto Cura Italia - petergomezblog : #Coronavirus, i leader Ue riconoscono l’urgenza del Recovery Fund. Ma non c’è accordo su modalità per distribuire i… - StampaSavona : Savona, torna lo show del dj sul balcone dopo il via libera del sindaco - CaputMundi5 : RT @LegaSalvini: Serve liquidità SUBITO. Non possiamo continuare ad aspettare via libera dall'Europa! Alberto Bagnai -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Via libera dell’Inail a 62 dispositivi di protezione individuale Il Sole 24 ORE Emergenza Coronavirus: Si prepara la ripresa produttiva e via libera ai test sierologici

Grosseto: Estar, su indicazione dell’Asl Toscana sud est, ha concluso la formalizzazione dei rapporti con i laboratori privati che, sulla base delle ordinanze regionali, provvederanno ai test ...

Figc, prorogata la chiusura della Serie A fino al 2 agosto

Adesso bisognerà capire se tutto questo si concretizzerà e arriverà il definitivo via libera da parte del Governo: nell'incontro di ieri il ministro dello Sport Spadafora ha preso tempo. Rinviato ...

Grosseto: Estar, su indicazione dell’Asl Toscana sud est, ha concluso la formalizzazione dei rapporti con i laboratori privati che, sulla base delle ordinanze regionali, provvederanno ai test ...Adesso bisognerà capire se tutto questo si concretizzerà e arriverà il definitivo via libera da parte del Governo: nell'incontro di ieri il ministro dello Sport Spadafora ha preso tempo. Rinviato ...