"Si resta infetti pure per 2 mesi". Tutte le conseguenza del Covid (Di venerdì 24 aprile 2020) Alessandro Ferro Sebbene i casi siano limitati, si può essere positivi anche due mesi dopo aver contratto il Covid-19. Nei pazienti più gravi, il percorso riabilitativo può durare anche un mese. "Non abbiamo certezze assolute", afferma il Prof. Galli dell'Istitituto Sacco di Milano Oltre agli asintomantici ed a quelli che se la cavano soltanto con qualche colpo di tosse (che, per fortuna, sono la maggioranza), nei casi più gravi Covid-19 può rimanere anche per un paio di mesi prima di vedere l'esito negativo su un tampone. Soprattutto nei pazienti in terapia intensiva, la strada verso la guarigione può essere piuttosto lunga e con conseguenze diverse che portano ad un lungo periodo di riabilitazione respirtatoria. Accanto a loro, c'è chi rimane praticamente senza sintomi ma positivo ai tamponi anche molto tempo dopo la ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - si resta infetti anche per 2 mesi : i sintomi che resistono più a lungo

Per quanto si resta infetti al Coronavirus : cosa si sa al momento

Ultime Notizie dalla rete : resta infetti Coronavirus, polmoni, olfatto e sapori: le conseguenze post contagio. Si resta infetti anche per due mesi Il Messaggero Salute Coronavirus: il pallone non infetta. Ma chi se l’era inventata (e bevuta)?

Locatelli professore gli veniva da ridere quando l’hanno domandato. Giornalisti, non passanti per caso. Resta incerta l’eziologia del pallone infetto e contagioso: chi se l’è inventata questa? Chi se ...

Coronavirus, polmoni, olfatto e sapori: le conseguenze post contagio. Si resta infetti anche per due mesi

Per i casi più gravi di Covid-19 la strada verso la guarigione è lunga e dolorosa; a volte, per fortuna non sempre, rischia di lasciare conseguenze anche dopo le dimissioni. E ...

