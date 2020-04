Perché barbieri e parrucchieri riapriranno più tardi rispetto alle altre attività (Di venerdì 24 aprile 2020) Tra i settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus c’è anche quello della cura della persona. A breve il governo, con il Dpcm che indicherà i paletti entro cui si muoverà la fase-2, comunicherà le date ufficiali delle varie attività che potranno riprendere, seguendo le basilari norme sanitarie per evitare la creazione di nuovi focolai di contagio. Tra le domande che vengono poste in maniera più insistente c’è anche quella che chiede quando riapriranno barbieri e parrucchieri (ma anche centri estetici). Per loro, il calendario sembra essere più lungo rispetto alle altre attività. LEGGI ANCHE > Nei negozi di abbigliamento della fase 2: i vestiti sanificati dopo la prova in camerino Come spiegano Monica Guerzoni e Fiorella Sarzanini su Il Corriere della Sera, le attività per la cura del ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 aprile 2020) Tra i settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus c’è anche quello della cura della persona. A breve il governo, con il Dpcm che indicherà i paletti entro cui si muoverà la fase-2, comunicherà le date ufficiali delle varie attività che potranno riprendere, seguendo le basilari norme sanitarie per evitare la creazione di nuovi focolai di contagio. Tra le domande che vengono poste in maniera più insistente c’è anche quella che chiede quando(ma anche centri estetici). Per loro, il calendario sembra essere più lungoattività. LEGGI ANCHE > Nei negozi di abbigliamento della fase 2: i vestiti sanificati dopo la prova in camerino Come spiegano Monica Guerzoni e Fiorella Sarzanini su Il Corriere della Sera, le attività per la cura del ...

wintaerbear_ : @lacicaladijimin @moondongmin_ ESPERIENZA CHE NON CONSIGLIO, PRATICAMENTE HO FATTO TUTTO IL GIORNO A MUOVERMI COME… - vale_gst : Quando ho il frigo pieno panico perché ho troppa scelta e non so cosa cucinare, quando invece rimangono due cose in… - danila_barbieri : RT @clara6bella: Scusate, un po' mi vergogno, anche perché è un momento brutto per tutti. Vi devo chiedere, per favore, di RT questo appell… - ultimenotizie : #Trump si è scagliato contro il governatore della #Georgia, Brian Kemp, per la sua decisione di riaprire spa, salon… - likechemestry : Il mio ragazzo mi ha appena detto che vuole rasarsi a zero perché gli sono cresciuti troppo i capelli e non sa come… -