No Salvini | ieri non è stato approvato il MES

(Di venerdì 24 aprile 2020) “La verità ti fa male, lo so”, intonava il coretto nella celebre “Nessuno mi può giudicare” scritta da Daniele Pace e Mario Panzeri, pregevolmente interpretata da Caterina Caselli nel 1966. Ela verità deve aver fatto decisamente male a Matteo. Il leader della Lega e delle opposizioni, in caduta libera nei sondaggi, nelle ultime settimane aveva speso tutte le sue energie per una vera e propria campagna anti-MES con decine di tweet e post su Facebook: una campagna condita spesso da parole forti e accuse rivolte al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, colpevole – secondo– di inchinarsi al volere della famigerata Troika e di tradire gli italiani. La verità, quella che fa male al leader del Carroccio, è che, al Consiglio Europeo, l’Italia ha portato a casa una vittoria per molti ...

M5S_Europa : #Salvini il 9 aprile affermava che gli #Eurobond erano l'unica richiesta italiana in #UE e attaccava il governo per… - M5S_Europa : Ieri la #Lega di #Salvini ha gettato la maschera e mostrato il suo vero volto. Al Parlamento europeo ha infatti vot… - Mov5Stelle : Matteo Salvini, la Lega e le intercettazioni della Direzione Investigativa Antimafia su Siri e Arata. Un contesto,… - Lotus3Patrizia : RT @ScanziFederico: Il #M5S canta vittoria sui #RecoveryFund. Qualcuno ricordi loro che settimana scorsa hanno votato contro. #Salvini ier… - LucillaMasini : Fase 2: '67enni a rischio? Per la legge Fornero erano giovanotti' ha detto Salvini, quel senatore felpato che fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini ieri

E ieri la verità deve aver fatto decisamente male a Matteo Salvini. Il leader della Lega e delle opposizioni, in caduta libera nei sondaggi, nelle ultime settimane aveva speso tutte le sue energie per ...L’ultima ne annunciava la «cancellazione» (termine scelto per richiamare il titolo «Cancellare Salvini» fatto da Repubblica a gennaio) proprio per ieri, 23 aprile. E Repubblica oggi non è in edicola ...