Madre filma il marito mentre picchia il figlio di 6 anni | non voleva fare le flessioni

Una madre ha filmato suo marito mentre picchia brutalmente il figlio di sei anni che si rifiutava di fare le flessioni durante un allenamento casalingo. Accade a Mosca, in Russia. Emilbek Zhunusov, di ...

