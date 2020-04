Luna, la mappa geologica completa (Di venerdì 24 aprile 2020) La mappa geologica completa della Luna è stata messa a punto dall'Astrogeology Science Center, del servizio geologico statinitense Usgs (United States geological Survey), in collaborazione con la Nasa e il Lunar Planetary Institute. Ci sono voluti decenni di lavoro per realizzarla e adesso è stata rilasciata: la mappa dell'intera superficie Lunare, chiamata Unified Geologic Map of the Moon (mappa geologica unificata della Luna), attraverso colorazioni diverse mette in risalto la differente composizione delle rocce di ogni regione del satellite della Terra. Si tratta, hanno spiegato i tecnici americani, di illustrare la storia di 4,5 miliardi di anni della Luna. Di che cosa è fatta la Luna Quante volte ci siamo chiesti che tipo di rocce compongono quelle macchie chiare e scure sulla Luna? Ebbene la mappa diffusa da Nasa/Gsfc/Usgs è una carta completa ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 aprile 2020) Ladellaè stata messa a punto dall'Astrogeology Science Center, del servizio geologico statinitense Usgs (United Statesl Survey), in collaborazione con la Nasa e ilr Planetary Institute. Ci sono voluti decenni di lavoro per realizzarla e adesso è stata rilasciata: ladell'intera superficiere, chiamata Unified Geologic Map of the Moon (unificata della), attraverso colorazioni diverse mette in risalto la differente composizione delle rocce di ogni regione del satellite della Terra. Si tratta, hanno spiegato i tecnici americani, di illustrare la storia di 4,5 miliardi di anni della. Di che cosa è fatta laQuante volte ci siamo chiesti che tipo di rocce compongono quelle macchie chiare e scure sulla? Ebbene ladiffusa da Nasa/Gsfc/Usgs è una carta...

