Lipsia | Krosche | «Werner? Nessuna richiesta per lui | qui è a suo agio»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ipotesi permanenza alper Timo: secondo il dsnon sarebbero arrivate offerte per l’attaccante tedesco Timo, talentuoso attaccante delche si pensava avrebbe infiammato il mercato estivo, potrebbe clamorosamente rimanere in Sassonia? Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo del clubsul futuro della punta: «decisione per il futuro del ragazzo è stata presa. Non abbiamo ricevuto richieste e lui si sente molto a suo. Poi vedremo». Leggi su Calcionews24.com